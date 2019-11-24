Ростов-на-Дону, 24 ноября 2019, 14:39 — REGNUM Пятый канал опубликовал сегодня, 24 ноября, видеозапись с места посадки пассажирского самолета Airbus 320, который экстренно приземлился в ростовском аэропорту «Платов» из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота.
Известно, что пассажирский самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» сегодня в 10:00.
В воздухе второму пилоту самолета стало плохо. Было принято решение совершать экстренную посадку в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону.
После посадки второму пилоту была оказана медицинская помощь. К сожалению второй пилот скончался.
Компания «Аэрофлот» выразила соболезнования родственникам второго пилота.
Самолет уже вылетел из «Ростова-на-Дону в пункт назначения — города Анапа.