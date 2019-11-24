Салехард, , 14:03 — REGNUM Жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ямал» в Ямальском районе Ямало-Ненецкого АО. Об этом 24 ноября сообщил журналистам диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы в регионе.

Вертолёт Ми-8 совершал перелёт по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой. Жёсткая посадка произошла в селе Новый Порт при приземлении на Ново-Портовском месторождении.

По предварительным данным, при взлёте вертолёта произошла аварийная ситуация, из-за которой командир экипажа принял решение об экстренной посадке. Предварительно, при взлёте на высоту около 10 метров у воздушного судна произошёл отказ хвостового винта.

На борту вертолёта находились 22 человека, возвращавшихся с вахты на месторождении, и три члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, у воздушного судна зафиксированы повреждения шасси и хвостовой части. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает оперативный штаб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае был оштрафован судом командир вертолёта Ми-8Т за нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

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