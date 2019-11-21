Красноярск, , 08:56 — REGNUM Суд в Красноярском крае оштрафовал командира воздушного судна, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 ноября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошёл 24 февраля 2018 года. Предварительно установлено, что командир воздушного судна Ми-8Т, принадлежащего АО «КрасАвиа», выполнял рейс по перевозке груза и пассажиров по маршруту cело Хатанга — озеро Таймыр — остров Средний — мыс Арктический.

Примерно в 12 часов по местному времени командир попытался приземлиться на подобранную с воздуха площадку на мысе Арктический архипелага Северная земля Красноярского края. При этом метеорологические условия были тяжёлыми, бушевал снежный вихрь. Экипаж потерял пространственную ориентацию, воздушное судно опрокинулось на бок и перевернулось. Вертолёт был повреждён. АО «КрасАвиа» понесло ущерб на сумму 3,89 млн рублей.

Также перед вылетом директор коммерческой организации на заправочной станции на озере Средний поручил командиру воздушного судна заполнить пустые бочки авиационным топливом и вывезти их в несколько рейсов на мыс Арктический.

Командир воздушного судна знал, что нельзя перегружать вертолёт, однако решил вывезти бочки с авиационным топливом одним рейсом. При этом он допустил перевозку двух пассажиров на вертолет Ми-8Т, подвергнув их жизни опасности. В результате авиапроисшествия один из пассажиров получил телесные повреждения средней тяжести.

По данным ведомства, обвиняемый признал себя виновным и полностью возместил причинённый ущерб. Следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Диксонский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. Уголовное преследование было прекращено. Суд назначил командиру воздушного судна штраф в размере 200 тысяч рублей.

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