Токио, , 18:17 — REGNUM Когда заместитель директора начальной школы в японской префектуре Миядзаки, что на южном острове Кюсю, был задержан местной полицией за нарушение правил дорожного движения, выяснилось, что он последние тридцать лет управлял автомобилем без водительских прав.

У него оказались лишь права на управление мопедом.

Теперь ему предстоит судебное разбирательство по обвинению в нарушении правил дорожного движения и незаконном управлении автомобилем без водительского удостоверения, сообщает газета «Майнити симбун».

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