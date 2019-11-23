Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM Задержанный и помещенный на два месяца в СИЗО бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов заявил в зале суда, что будет всемерно содействовать проведению расследования. Он и его адвокаты настаивали на домашнем аресте.

«Мой телефон знают многие люди, в любой момент меня можно по нему найти. В отличие от других, я всегда отвечаю на звонки с незнакомых номеров», — цитирует бывшего чиновника портал NewsNN.ru.

Однако суд посчитал, что Власов может скрыться от следствия, поскольку он прописан в Москве, а задержан был во время поездки в Санкт-Петербург. В Нижнем Новгороде же он снимает квартиру на улице Ванеева. Бывший министр указал, что правительство региона до сих пор не вернуло ему ряд документов, в частности, заграничный паспорт.

«Хочу сказать единственное. Я буду полностью содействовать следствию для того, чтобы следствие разобралось до конца… Чтобы вопросов никаких не было. В мой адрес идет или была в основу положена, как минимум, некорректная информация», — считает Власов.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы минтранса Нижегородской области Власов прибыл с поста замглавы транспортного комитета Санкт-Петербурга в декабре 2017 года. В середине августа 2019 года он покинул свой пост по собственному желанию, но неожиданно для многих. Даже появилась информация, что его готовят на должность главы одного из проблемных муниципалитетов.

19 ноября Власов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Претензии к бывшему министру возникли по дорожным контрактам и их стоимости. Ещё один фигурант уголовного дела — бывший глава управления автодорог региона. Именно последний, в отношении которого дело уже расследуется, и дал показания на Власова. Сам экс-министр вину не признает.