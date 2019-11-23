Амстердам, , 09:27 — REGNUM 22 ноября в отделении Налоговой службы Голландии в г. Херлен (Heerlen) обнаружена белая пудра. Пока неясно, о какого рода вещества идёт речь. Сотрудники Национального института по здравоохранению и окружающей среде забрали пудру для дальнейшего обследования. Здание Налоговой службы остаётся закрытым, пока не станут известны результаты обследования.

В 10 часов утра в полицию поступило сообщение о получении сотрудниками Налоговой службой письма, содержащим белую пудру. Сотрудники полиции и пожарной службы прибыли на место, после чего здание было эвакуировано.

На месте было произведено первое обследование пудры сотрудниками НИЗО и Министерства обороны, однако оно не дало результатов.

Власти сообщают, что шесть сотрудников Налоговой службы пришли в соприкосновение с пудрой. После того как они на всякий случай помылись в душе их отпустили домой. Все они заявили, что не жалуются на здоровье.