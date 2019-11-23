Екатеринбург, , 01:16 — REGNUM После пожара в жилом доме в посёлке Ис в Свердловской области были госпитализированы два человека. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего к медикам обратились шесть жителей, пострадавших при ночном пожаре. Состояние четверых из них позволяет проходить лечение амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после пожара в жилом многоквартирном доме барачного типа, произошедшем вечером 22 ноября в посёлке Ис Нижнетуринского городского округа, на улице Ленина, за медицинской помощью обратились шесть человек.

По данным регионального управления МЧС, в доме загорелись стены и перекрытия. В результате работы двенадцати сотрудников и пяти единиц техники пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.

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