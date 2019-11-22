Белград, , 23:36 — REGNUM Вооружённого мужчину, ворвавшегося в здание школы, удалось нейтрализовать и разоружить учителю физкультуры Славолюбу Стоядиновичу в Сербии. Об этом 22 ноября сообщило национальное телевидение страны.

ЧП, едва не закончившееся трагедией, произошло днём 22 ноября в здании средней экономически-туристической школы «Вук Караджич» в городе Велика-Плана. Неизвестный мужчина ворвался в здание школы во время занятий. При себе у злоумышленника была взрывчатка и огнестрельное оружие.

Учитель физкультуры пояснил, что к нему обратились дети, прибежавшие в спортзал из класса, и рассказали о проникшем в школу мужчине. Стоядинович вступил в поединок со злоумышленником, ему удалось разоружить мужчину. Во время борьбы мужчина успел сделать два выстрела, но пули ушли в потолок.

В результате происшествия никто не пострадал, расследованием обстоятельств инцидента занимается полиция. По предварительным данным, стрелявший был психически нездоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации школьника, выпавшего из окна со второго этажа здания школы в Оренбургской области.

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