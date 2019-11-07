Кызыл, , 11:19 — REGNUM ФСБ по Туве провело совместную с сотрудниками полиции операцию по пресечению межрегионального канала поставки наркотиков в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ранее правоохранителям стало известно, что жители Кызыла намерены перевезти наркотики из Тувы в Красноярск на микроавтобусе «Тойота Хайс». Автомобиль был остановлен на посту ДПС 28 октября, двое из пассажиров которого признались о перевозке запрещённых веществ «внутри брюшной полости каждого из них». Они были доставлены в Первую республиканскую больницу.

«В результате проведения компьютерной томографии врачом учреждения подтверждено наличие в брюшной полости задержанных лиц многочисленных инородных тел неправильной формы. Так, у одного в желудке находилось 72 фрагмента, у второго — 48», — отметили в МВД.

Вещество оказалось гашишем общей массой 575 граммов. Двое задержанных хотели продать их в Красноярске, однако вместо этого стали фигурантами уголовное дела за «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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