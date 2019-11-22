Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM На российско-украинской границе сотрудники Южного таможенного управления (Ростовская область) изъяли более 1,5 упаковок для сигарет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 22 ноября.

«В ходе таможенного досмотра было установлено, что вывозимый на Украину товар содержит обозначения, сходные с комбинированным товарным знаком, внесённым в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Выпуск товара был приостановлен», — говорится в сообщении.

Упаковка для сигарет, полагают сотрудники ростовской таможни, могла быть использована третьими лицами для производства нелегальной табачной продукции. По данному факту возбуждено дело по ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».