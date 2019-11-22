Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В Петербурге сотрудники полиции ищут воров, обокравших квартиру администратора одного из баров на Невском проспекте. Из квартиры мужчины в Невском районе унесли 10 млн 150 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро. Возбуждено уголовное дело

Как рассказали 22 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, потерпевший, 1990 года рождения, сообщил о том, что неизвестные преступники срезали верхний замок входной металлической двери и проникли в его однокомнатную квартиру в доме на улице Русановской.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», квартира не оборудована сигнализацией, однако двоих преступников зафиксировала камера видеонаблюдения. Впрочем, это вряд ли поможет в поисках: лица воров закрывали шарфы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). За это преступление может грозить до 10 лет лишения свободы.