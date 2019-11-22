Якутск, , 10:06 — REGNUM В Якутии гусеничный вездеход ГАЗ-71 при трассировке по изучению толщины льда на реке Лена провалился под лёд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Бурятии утонул ребёнок, провалившись под лёд

Происшествие случилось на 1299 км реки Лены в Кобяйском районе. По информации минэкологии Якутии, специалисты замеряли толщину льда для автозимника.

Вездеход провалился на глубину пять метров. Работы по извлечению техники — продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии два малолетних ребёнка играли на льду, в какой-то момент тонкий лёд не выдержал, и дети провалились, одному мальчику удалось выбраться, второй утонул.