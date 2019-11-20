Гусиноозёрск, Бурятия, , 08:20 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии провалился под лёд и утонул ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, инцидент произошёл 19 ноября на озере Гусиное в местности «Дамба».

Шестилетний мальчик со своим другом играли на льду в непосредственной близости от воды. В какой-то момент лёд не выдержал их и оба провалились. Выбраться из образовавшейся полыньи смог лишь один.

«Спасшийся ребёнок вышел на дорогу, где его увидел проезжающий мимо мужчина. Он доставил несовершеннолетнего домой и сообщил о несчастном случае в полицию», — отметили в МЧС.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции начали поисковые работы. Тело утонувшего ребёнка было найдено к вечеру в двухстах метрах от берега.

В связи с происшествием в ведомстве обратились к жителям с призывом объяснить детям об опасности игр на тонком льду.

Читайте также: В Свердловской области на неокрепшем льду погибли мужчина и ребёнок