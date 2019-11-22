Владивосток, , 03:44 — REGNUM Глава Владивостока Олег Гуменюк побывал на многих придомовых территориях города, отметив отсутствие работы по уборке снега со стороны некоторых управляющих компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: Уволен ответственный за уборку снега во Владивостоке

После поездки по городу, глава Владивостока провёл совещание с представителями жилищной инспекции, уполномоченной наказывать управляющие компании за неисполнение возложенных на них обязанностей.

Как доложили руководители административно-территориальных управлений всех районов города, среди компаний-аутсайдеров оказались ООО «Управляющая компания Ленинского района», ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона». Не справляется с обязанностями по очистке дворов также ООО УК «Снеговая падь», ООО «Управляющая компания Фрунзенского района», ООО «Управляющая компания «Эгершельд ДВ» и ООО Управляющая компания «Влад-Дом». Всего по итогам рейдов составлено 77 актов, пишет ВладНьюс.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке уволен руководитель городской организации, ответственный за уборку снега на улицах города.