Владивосток, 21 ноября 2019, 09:33 — REGNUM Мэр Владивостока уволил ответственного за уборка снега в столице Дальнего Востока. О кадровых перестановках в администрации Владивостока рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе города.
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Своего поста лишился Игорь Стрельников, руководитель муниципального предприятия, которое занимается уборкой снега на улицах дальневосточной столицы. Вместо него, решением главы Владивостока Олега Гуменюка, временно исполняющим обязанности назначен Роман Симонов.
Как сообщало ИА REGNUM, спустя трое суток после снегопада Владивосток по прежнему демонстрирует полное отсутствие успеха в борьбе с последствиями непогоды.