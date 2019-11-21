Тарбагатайский район, Бурятия, , 17:42 — REGNUM Воспитанники детского сада в селе Нижний Саянтуй в Бурятии вынуждены из-за холода находиться в помещении в верхней одежде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, председатель комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию.

По данным местных СМИ, температура в дошкольном учреждении не поднимается выше 10−13 градусов.

«Несмотря на то, что дети замерзали, руководство учреждения не принимало никаких дополнительных мер к исправлению ситуации», — отметили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку действиям руководства учреждения, а также должностных лиц.

Добавим, что в последние дни в республику пришли настоящие зимние морозы. Как сообщало ИА REGNUM, по северным районам температура опускалась до 43 градусов ниже нуля.

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