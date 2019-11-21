Новороссийск, Краснодарский край, , 14:37 — REGNUM Штормовое предупреждение в Новороссийске Краснодарского края продержится до конца дня 22 ноября, об этом в своём аккаунте в Instagram написал глава города Игорь Дяченко.

«Штормовое предупреждение по сильному ветру действует сегодня и завтра, до конца дня. Призываю жителей быть внимательными во время передвижения по улицам и дорогам. Кроме того, в целях безопасности в непогоду рекомендуется постоянно следить за сообщениями в СМИ», — написал глава Новороссийска.

В социальных сетях жители города сообщают о падающих деревьях и оборванных проводах и предлагают друг другу «положить в карман камушки», чтобы не унесло.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани на 21−22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозу, порывы могут достигать 30 метров в секунду.

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