Улан-Удэ, , 13:48 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вынесли приговор 40-летнему Евгению Кудашову, которого обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении женщины и несовершеннолетней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республик.

В суде было установлено, что вечером 1 октября 2018 года мужчина напал на несовершеннолетнюю студентку. В безлюдном месте он выскочил к ней из кустов и схватил за одежду, после чего начал «совершать действия сексуального характера». Однако девушка смогла вырваться и убежать, расстегнув куртку. Позже вместе с прохожим она вернулась обратно, найдя свою куртку и сумку. Преступник к тому времени успел скрыться.

Второе нападение Кудашов совершил 7 января 2019 года. В тот день он распивал спиртные напитки, после чего зашёл в тамбур магазина погреться. Тут он заметил женщину, которая выходила из торгового зала, и направился за ней следом.

«Выбрав удобный момент, злоумышленник подбежал к жертве, столкнул в овраг и, угрожая убийством, потребовал снять одежду, после чего совершил насильственные действия сексуального характера. Затем пытался изнасиловать, но не смог и скрылся с места происшествия», — отметили в СКР.

В ходе расследования преступления правоохранители изъяли видеозаписи из магазина. На нём видно, как мужчина долго наблюдал за потерпевшей, после чего вышел вслед за ней. Злоумышленником оказался ранее судимый за убийство и недавно вышедший из тюрьмы житель соседнего микрорайона. Женщина опознала его, после чего выяснилась причастность его и ко второму преступлению.

В результате суд признал Евгения Кудашова виновным и приговорил его к 12,6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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