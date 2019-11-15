Горно-Алтайск, , 08:31 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор жителю Улаганского района, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

27-летний мужчина проживал в селе Улаган и, как установлено в суде, с ноября 2018 года по 10 мая 2019 развращал двух своих своих падчериц 10 и 14 лет. Узнав об этом, мать девочек обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, а злоумышленник взят под стражу.

Хотя подсудимый своей вины не признал, суд счёл доказанными обвинения по статьям «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

В результате судья назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

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