Сухум, , 13:07 — REGNUM После публикации в СМИ информации о том, что на территории республики в горах пропал 45-летний детский тренер из Пушкинского района Санкт-Петербурга, министерство внутренних дел и прокуратура Абхазии начали проверку данной информации. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе МВД Абхазии.

Ранее «Невские Новости» и некоторые другие СМИ сообщили, что в правоохранительные органы обратилась сестра пропавшего из России. Женщина рассказала, что брат выехал в Абхазию на автомобиле. 11 ноября он позвонил ей и сказал, что добрался до пункта назначения. Но потом телефон брата пропал из зоны доступа сети.

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