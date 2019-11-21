Волгоград, , 10:57 — REGNUM Пятерых стрелков отряда ведомственной железнодорожной охраны задержали по подозрению в краже груза с поезда, сообщили 21 ноября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Охранники проникали в кабины перевозимых составом автомобилей и похитили комплектующие более чем на 600 тысяч рублей.

В транспортную полицию поступило сообщение о хищении оборудования автотехники, перевозимой грузовым составом от станции Торжок до Волгограда. Недостача была обнаружена во время приёма груза на станции Бетонная в Дзержинском районе Волгограда. По подозрению в совершении кражи задержаны пять стрелков отряда ведомственной железнодорожной охраны. Следствие установило, что инициатором преступления выступил 45-летний уроженец Тамбовский области. Сослуживцы во время стоянок грузового эшелона проникли в кабины перевозимых на платформах десяти самосвалов и вытащили оттуда аккумуляторные батареи, инструменты, оборудование и одну автомобильную магнитолу. Украденное вывезли на трёх легковых автомобилях и распорядились им по своему усмотрению.

Ущерб от хищения составил 615 тысяч 170 рублей. Возбуждено уголовное дело.