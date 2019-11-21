Аксайский район, Ростовская область, , 10:21 — REGNUM Центр торговли «Атлант», расположенный в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области, насчитывает 3,5 тыс. магазинов. Территория рынка поделена на тематические секторы, передает ИА REGNUM.

В частности, рынок поделён на зоны «Атлант-Сити», хозяйственный сектор, сектор «Треугольник», сектор «Эксрим», сектор «Изумруд» и сектор «Янтарь». Для удобства передвижения покупателей организован внутренний маршрут.

В дни оптовых продаж, сообщается на официальном сайте центра торговли «Атлант», сюда приезжают покупатели со всего юга России.

ИА REGNUM ранее сообщало, что утром 21 ноября на рынке вспыхнул пожар. По имеющимся данным, пламя возникло в одном из магазинов, расположенных в секторе «Экстрим». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован