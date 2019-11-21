Аксайский район, Ростовская область, , 09:16 — REGNUM МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

«Силы и средства от МЧС — 17 единиц техники, 70 человек личного состава», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появилась информация о том, что площадь возгорания составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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