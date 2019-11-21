Циолковский, Амурская область, , 07:51 — REGNUM В Амурской области продолжаются возбуждения уголовных дел по фактам хищения на космодроме «Восточный». СУ СК России Приамурья возбудило два новых уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В данном случае говорится о хищениях более 250 млн рублей при возведении стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в ЗАТО Циолковский.

Изначально проект оценивался в 100 млрд рублей, он должен быть готов к сдаче в 2022 году.

«Исполнителем гособоронзаказа являлось ООО «Поволжское строительное предприятие». С конца октября 2018-го по конец мая 2019 года должностные лица из руководства компании предоставили в Управление федерального казначейства Татарстана заведомо ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». Однако договоры аренды не исполнялись, а документы оказались подложными. При этом Управление казначейства перечислило по ним на счёт «Трио-ВИС» 13,8 млн рублей», — пишет Lenta.ru.

Позже таким же способом было похищено ещё 242,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о хищениях на 11 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В рамках возбужденных дел осуждено 58 обвиняемых, 12 уголовных дел — ещё в процессе следствия. В суды поступило в общей сложности уже 42 уголовных дела.