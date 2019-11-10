Самара, , 14:20 — REGNUM Самолет, летевший по маршруту Челябинск — Сочи, экстренно приземлился в самарском аропорту «Курумоч» из-за пассажирки, которая курила электронную сигарету в туалете судна. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 10 ноября около 6 часов утра. Вынужденно приземлился рейс 324 авиакомпании «Победа». Произошедшее в прокуратуре назвали хулиганством, сообщает РИА Новости.

По данным аэропорта Самары, пассажирку сняли с рейса, судно вылетело в Сочи через час после экстренного приземления.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Самаре также вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Фергану (Узбекистан). Один из пассажиров самолета жаловался на плохое самочувствие — боли в сердце. Уроженец республики скончался на борту самолета до приземления.