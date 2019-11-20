* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:52 — REGNUM Террористы из группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвели артиллерийский обстрел жилых районов сирийского города Алеппо. В ответ армия Сирийской Арабской Республики нанесла удары по позициям боевиков. Об этом 20 ноября сообщает радиостанция Shame FM.

Сообщается, что базирующиеся в районе Рашидин боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли несколькими снарядами жилой комплекс на юго-западе Алеппо. К счастью, никто не погиб — нанесен лишь материальный ущерб.

Подразделения сирийской армии ответили на обстрел и нанесли удар по позиции боевиков. По данным сирийских военных, террористам был нанесен значительный материальный ущерб.