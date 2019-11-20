Рим, , 23:53 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва на складе с пиротехникой на итальянском острове Сицилия. Об этом 20 ноября сообщает газета La Repubblica.

ЧП произошло на складе пиротехники, принадлежащем частной компании по производству фейерверков в провинции Мессина в населённом пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто.

В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе супруга владельца фирмы, ещё два человека получили ранения, среди них сын владельца компании. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

По предварительным данным, пожар с последующим взрывом на складе мог возникнуть в результате несоблюдения техники безопасности при проведении сварочных работ. Незадолго до взрыва рабочие выполняли установку дополнительных железных ворот на складе. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на фабрике пиротехники в окрестностях Мессины.

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