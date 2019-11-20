Харьков, Украина, , 23:43 — REGNUM Поломка двигателя самолёта стала причиной задержки президента Украины Владимира Зеленского в Харьковской области. Об этом 20 ноября сообщает издание «Новое время».

Глава Украины находился в Станице Луганской, где принял участие в открытии нового моста. Затем он предполагал вылететь в Очаков транзитом через Харьковскую область, для чего прибыл на военный аэродром в Чугуеве, где его ожидал «Борт №1».

Но самолёт не смог взлететь из-за отказа двигателя. После полуторачасового ожидания и безуспешных попыток запустить двигатель, было принято решение вылететь в Очаков из аэропорта города Харькова, куда был направлен самолет Airbus из Киева.

В настоящее время кортеж президента Украины направляется в Харьков, откуда Зеленский вылетит в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении президентом Украины Зеленским идеи вместе со всеми гражданами страны делать утром «онлайн-зарядку».

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