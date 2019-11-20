Киев, , 13:42 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому понравилась идея делать каждое утро «онлайн-зарядку» вместе со всей Украиной. Об этом он заявил 20 ноября во время всеукраинского форума «Украина растёт вместе со мной».

Один из участников встречи сказал, что Украина стала бы гораздо более спортивной, если бы каждый день делала зарядку вместе с президентом.

«Если люди хотят, то можно в 07:00. Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять», — ответил Зеленский.

Его супруга оценила идею скептически, заявив, что это похоже на «советские времена».

«Можно ещё и гимн спеть после этого», — сыронизировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с молодёжью Зеленский заявил, что депутатов Верховной рады уже «пора менять».

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