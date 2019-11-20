Щецин, Польша, , 20:53 — REGNUM 19 ноября двое подростков в возрасте 12 и 13 лет упали в противопожарный водоем на территории старого пункта хранения металлолома в городе Щецине на западе Польши. Об этом сообщает польское новостное агентство TVN.

Несмотря на то, что в больнице велась многочасовая борьба за их жизни, они умерли ночью в среду.

Прокуратура на данный момент ведет расследование, действительно ли водохранилище было надежно ограждено от появления в его близости посторонних лиц. Также в связи с данным инцидентом было начато уголовное дело.