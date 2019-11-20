Ростов-на-Дону, , 18:03 — REGNUM На сотрудника ростовского следкома, захватившего утром 20 ноября в заложники беременную жену, руководители могли оказывать давление по ряду уголовных дел. По неофициальным данным, в ближайшее время будет принято решение о комплексной проверке всего следственного управления СКР по Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в центральный аппарат СКР вызваны руководитель донского следкома Аслана Хуаде и глава второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Евгений Черноскутов.

Ранее сообщалось, что в донском ведомстве назначена служебная проверка. Не исключено, что Сергей Ткачёв на момент совершения преступления находился под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин вызвал главу ростовского следкома по делу о захвате заложников