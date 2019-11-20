Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM Силовики пока не могут начать допрос сотрудника следственного управления Следственного комитета России Сергея Ткачёва, захватившего в заложники утром 20 ноября свою беременную супругу.

По некоторым данным, мужчина находится в невменяемом состоянии. Возможно, под воздействием наркотических или психотропных веществ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что силовикам пришлось брать штурмом квартиру на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, где проживает семья подполковника.

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