Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM В петербургском международном аэропорту «Пулково» сотрудники транспортной полиции задержали участницу шоу «Пацанки», челябинскую репершу Анну Михееву, выступающую под псевдонимом Hofmannita. Она нарушала общественный порядок, нецензурно оскорбляла полицейских и пнула одного из них ногой.

В отношении девушки, 1995 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти.

Как уточнили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, в здании центрального пассажирского терминала аэропорта, а также в помещении дежурной части ЛО МВД России в аэропорту «Пулково», куда доставили пьяную гражданку, она нанесла удар ногой сотруднику полиции, причинив ему физическую боль, а также в присутствии посторонних лиц высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме, унизив их честь и достоинство.

Полицейские привлекли дебоширку к административной ответственности за мелкое хулиганство — появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. А сотрудниками СКР в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.