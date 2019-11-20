Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM Источник в правоохранительных органах пролил свет на произошедший утром в Ростове-на-Дону захват заложников. По неподтверждённым сведениям, ростовский следователь Сергей Ткачёв взял в заложники беременную супругу, свою мать и коллегу.

О подозрительном поведении подполковника в полицию сообщила сестра его жены. Прибывшая на место происшествия руководитель одного из отделов ростовского следкома не смогла оказать влияния на коллегу. Был вызван спецназ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Сергей Ткачёв, официально пока ещё не ставший фигурантом уголовного дела, в момент совершения преступления мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

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