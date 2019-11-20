Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В ГУ МВД России по Ростовской области опровергли появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о том, что взявший в заложники свою супругу мужчина имеет отношение к полиции. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Задержанный в Кировском районе гражданин не имеет отношения к МВД» — заявили в пресс-службе ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что оцепление в районе ростовского следственного изолятора №1 снято.

Читайте ранее в этом сюжете: Подполковник ростовского следкома взял в заложники жену, испугавшись обыска

Читайте развитие сюжета: Ростовский следователь взял в заложники жену из-за нервного срыва