Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора №1, расположенного на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького. В связи с этим в центре города-миллионника образовались многокилометровые заторы.

В социальных сетях тем временем появились различные версии произошедшего. Так, например, горожане предполагают, что в экстренные службы поступил анонимный звонок о минировании.

Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.