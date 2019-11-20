Благовещенск, , 11:04 — REGNUM Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв поручил прокуратуре Амурской области провести комплексное обследование защищенности школ и колледжей после ЧП со стрельбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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Также Игорь Ткачев потребовал провести дополнительные надзорные мероприятия по исполнению законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних, их защите от преступных посягательств, негативной информации, способной нанести вред психическому и нравственному развитию в органах управления образованием Амурской области, территориальных подразделениях МВД, Росгвардии, Роскомнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, один из студентов, получивших ранение во время стрельбы в Амурском колледже, выписан из больницы в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.