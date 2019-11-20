Благовещенск, , 07:20 — REGNUM Одного из студентов, из числа пострадавших при стрельбе в Амурском колледже, выписали из больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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17-летний юноша находится в удовлетворительном состоянии, ему прописано амбулаторное лечение в домашних условиях.

Ещё один 17-летний студент, раненный 14 ноября, переведён из реанимации в отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. 20-летний студент, проходящий лечение в Благовещенской городской клинической больнице, находится в тяжёлом состоянии и получает необходимое лечение в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в колледже трое раненых были доставлены в медицинские учреждения Благовещенска и оперативно прооперированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.