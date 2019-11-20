Санкт-Петербург, , 09:01 — REGNUM Последние сообщения от правоохранительных органов подтверждают мнение Роскачества о том, что чаще всего именно сайты-клоны компаний, где нужно оставлять данные банковской карты, служат кибермошенникам для кражи денег пользователей. За октябрь-ноябрь 2019 года жители трёх регионов России сообщили о клонах реальных сайтов развлекательной сферы, торговавших билетами на спектакли и выступления артистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сайте-клоне «Мюзик-Холла» (Санкт-Петербург) неизвестные «торговали» билетами в театр с большой наценкой, но сам владелец театра даже не знал о существовании данного сайта. У владельца доменного имени не было договора на реализацию билетов, да и официальным представителем театра он не был. Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года обратилась в суд с требованием признать информацию на сайте-клоне запрещенной к распространению на территории России.

В конце октября 2019 года воронежский концертный зал Event-Hall также официально предупредил зрителей о появлении сайта-клона, который копирует официальный ресурс, но продаёт билеты с наценкой в два-три раза. Представители компании заявили, что не имеют отношения к данному порталу.

В начале октября текущего года сообщение о сайте-клоне поступило и от МВЦ «Екатеринбург — Экспо». В компании горожан попросили воздержаться от покупок билетов на этом сайте и пообещали обратиться в полицию, чтобы «пресечь такое мошенничество». Годом ранее сайт-фейк был создан и для продажи билетов на чемпионат мира по футболу на «Екатеринбург Арене».

А жительница Мурманска в августе 2018 года на найденном в интернете сайте по бронированию номеров внесла предоплату за свой отдых — 25 тыс. рублей, но сайт оказался мошенническим, потому ни денег, ни отдыха пострадавшая не получила.

Напомним, Роскачество, проанализировав сайты, продающие авиабилеты онлайн, дал высшую оценку по безопасности только 75% из них. Также ведомство отметило, что наиболее распространенным онлайн-мошенничеством являются сайты-клоны, где посетитель оставляет данные банковской карты, фактически открывая доступ ко всей сумме на счёте.

Представители правоохранительных органов не устают давать советы, как не стать жертвой интернет-мошенников. УМВД России по Мурманской области предлагает быть бдительным при заказе услуг, товаров и «оформлять заказ только у проверенного поставщика», предварительно убедившись, что сайт принадлежит именно данной компании. Также советуют не вносить оплату или предоплату заранее, оплачивая покупки только после получения и проверки у курьера или на почте.

Ранее ИА REGNUM подробно рассказывало о том, как кибермошенники обкрадывают жителей России, в том числе посредством сайтов-клонов, фишинговых сайтов, а также сайтов-подделок, выполненных под дизайн госорганов.

Аферисты века цифровизации: как нас обкрадывают через сайты-клоны

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