Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM В Свердловской области неокрепший лёд стал причиной гибели двух человек. Погибли мужчина и ребёнок, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Об одном случае ИА REGNUM ранее рассказывало. В Артёмовском районе ребёнок провалился в воду, гуляя по тонкому льду. Спасти его не удалось. Тело нашли.

А на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге 4 ноября погиб мужчина. Его тело пока не найдено.

Кроме того, посёлке Баранчинском мужчина провалился под лёд, но его удалось спасти. В МЧС предупреждают: тонкий лёд опасен для жизни и выходить на него не нужно.