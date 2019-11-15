Благовещенск, , 07:35 — REGNUM Ещё два человека заявили о том, что они пострадали при стрельбе в Амурском колледже 14 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Виктория Крупко, количество пострадавших при стрельбе в колледже увеличилось на два человека.

«Когда на месте происшествия находилась «скорая», к медикам обратились двое пострадавших. Это женщина-преподаватель с реактивным расстройством психики и молодой человек, получивший ушиб грудной клетки при падении в попытке спастись. Обоим была оказана необходимая медицинская помощь», — сообщила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, никто не останется в стороне после трагедии в колледже Благовещенска. 14 ноября учащийся 4 курса расстрелял своих сокурсников. Один из студентов скончался на месте, трое были госпитализированы. Сам стрелявший покончил с собой.