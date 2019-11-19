Асуан, Египет, , 16:43 — REGNUM В районе египетского города Асуан ликвидированы двое опасных преступников, причастных к убийствам египетских полицейских. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Египта.

В сообщении МВД Египта сказано, что в ходе перестрелки силовики ликвидировали двух особо опасных преступников, которые причастны к тяжким уголовным преступлениям. связанным с убийствами, в том числе начальника следственного отдела, хранением и распространением наркотиков, оружия.

Уточняется, что преступники оказали силовикам активное сопротивление при попытке задержания. Их пришлось ликвидировать.