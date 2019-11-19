Варшава, , 16:16 — REGNUM 19 ноября в 12:05 на территории аэропорта в населенном пункте Хрцынно под Варшавой упал автожир (летательный аппарат). Об этом сообщает польское новостное агентство Onet.

Представитель варшавского отделения Польской противопожарной службы Вальдемар Войт сообщил: «На место отправились отряды пожарной службы, полиция и скорая помощь. Пожар был потушен. Двое человек погибли».

Противопожарная служба также заявила, что информация об аварии будет дополнена позднее.