Донецк , Ростовская область, , 14:40 — REGNUM Пациентам центральной городской больницы Донецка Ростовской области вживляли подозрительные импланты. Металлические пластины применялись при переломах. Нарушения выявила комиссия Росздравнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 19 ноября.

«В травматологическом отделении больницы при проведении процедуры металлостеосинтеза (фиксация отломков костей) пациентам вживлялись металлические пластины, происхождение которых лечебное учреждение объяснить не смогло: никаких документов на медицинские изделия предоставлено не было», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе инспекции были найдены и другие нарушения. В результате больница оштрафована на 200 тыс. рублей, главный врач — на 29 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в администрацию Донецка, прокуратуру и правоохранительные органы.