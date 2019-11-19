Мыски, Кемеровская область, , 12:40 — REGNUM Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту несчастного случая на угольном разрезе, где погиб водитель БелАЗа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как удалось выяснить, сегодня ночью, 19 ноября, вблизи г. Мыски самосвал съехал с откоса дороги и опрокинулся, 38-летний водитель погиб.

«Для расследования обстоятельств и причин данного несчастного случая создана комиссия, — уточнили в областной прокуратуре. — Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после гибели горняка была начата доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют причину смерти и обстоятельства трагедии.