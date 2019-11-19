Мыски, Кемеровская область, , 12:34 — REGNUM В Кузбассе на мысковском угольном разрезе в результате аварии погиб горняк.

«На разрезе было обнаружено тело 38-летнего рабочего, — сообщает «VSE42.Ru» со ссылкой на СУ СКР. — Предварительно установлено, что водитель самосвала осуществлял разгрузку угля и наехал на вал, за чем последовало опрокидывание».

В настоящее время проводится доследственная проверка, следователи выясняют причину смерти горняка и обстоятельства трагедии.

Как пишет «Газета Кемерова», по предварительным данным известно, что водитель БелАЗа заехал на преградительный вал разреза «Кийзасский» в Мысках и начал разгрузку угля, из-за чего самосвал сорвался с 15-метровой высоты. Водитель скончался от полученных травм на месте.