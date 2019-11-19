Исламабад, , 12:51 — REGNUM 19 ноября в районе Шах Латиф таун пакистанского города Карачи (провинция Синд) полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек: студента Университета Карачи и его отца.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в полиции пакистанец Касим сознался в том, что умышленно застрелил своего соседа студента Хариса и его отца за то, что те систематически пользовались его сетью WiFi без разрешения.

Убийство вызвало широкий отклик в СМИ Пакистана, где обсуждается необычный мотив преступления и сам факт убийства отца и сына. Пока неизвестно, откуда у убийцы оружие и боеприпасы, полиция начала расследование произошедшего.