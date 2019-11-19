Буикве, , 11:42 — REGNUM Двое детей из деревни Ндолва в городском округа Буикве погибли от удара молнии, когда они работали в семейном саду утром в понедельник, 18 ноября. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, от удара молнии погибли 15-летняя и 14-летняя школьницы. Фред Клемент Карангва, отец девочек, рассказал журналистам, что он в последний раз видел своих дочерей в компании их матери, Оливии Набвайр, когда они уходили утром в сад.

«Я [позже] видел, как моя жена бежала домой и кричала, что наши дети были убиты молнией. Это очень большой удар для нашей семьи», — сказал Карангва.

Набвайр рассказала, что увидела лежащих на земле дочерей через несколько секунд после громкого удара.

«Некоторые жители, пришедшие мне на помощь, сообщили, что девочки погибли», — сказала Набвайр.

Джеймс Ссекимера, исполняющий обязанности председателя городского совета Нкококоньеру, заявил, что получил шокирующую новость около 10:00 утра по местному времени во время утреннего ливня.

«Печально, что мы потеряли детей. Я советую жителям искать убежище, когда идет дождь», — сказал он.