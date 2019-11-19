Чебоксары, , 11:24 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему жителю и его 20-летней знакомой, которых обвиняли в наркопреступлении. По данным следствия, они пытались сделать закладки с наркотиками на территории города и были задержаны с поличным, сообщил ИА REGNUMстарший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Колючая проволока

Правоохранители отмечают, что 4 июля 2019 года 17-летний подросток для последующего сбыта забрал спайсы из двух тайников в Чебоксарах, расфасовав их затем в 30 пакетов. Следствием установлено, что он попросил 20-летнюю знакомую помочь сделать закладки: они сделали две закладки, после того оба были задержаны правоохранителями.

Калининский районный суд Чебоксар признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). 17-летний парень получил три года и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, его сообщница — 3,5 года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Правоохранительные органы устанавливают источник происхождения спайсов.

По данным следственного управления, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Чувашии число уголовных дел в отношении несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств выросло с 74 до 81, перед судом предстали 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии под уголовное преследование за сбыт наркотиков попал 16-летний чебоксарец, который на момент инкриминируемых ему действий учился в школе. Следствие полагает, что 8 и 12 августа 2019 года обвиняемый для последующего сбыта забирал спайсы из тайников, оборудованных на Южном поселке в Чебоксары. У несовершеннолетнего изъято 4,5 грамма спайсов.

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