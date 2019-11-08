Чебоксары, , 17:24 — REGNUM В Чувашии под уголовное преследование за сбыт наркотиков попал ещё один несовершеннолетний. Перед судом предстанет 16-летний чебоксарец, который на момент инкриминируемых ему действий учился в школе. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что 8 и 12 августа 2019 года обвиняемый для последующего сбыта забирал спайсы из тайников, оборудованных на Южном поселке в Чебоксары. Наркотики были заложены его сообщником, с которым он вёл переписку через интернет-мессенджеры, и чья личность в настоящее время устанавливается. У несовершеннолетнего изъято 4,5 грамма спайсов.

Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах перед судом по обвинению в незаконном обороте спайсов предстала 16-летняя второкурсница одного из местных техникумов. Следствие полагает, что 10 июля 2019 года несовершеннолетняя забрала из тайника, оборудованного в одном из садово-дачных товариществ Чебоксар, более 22 г спайсов, и в тот же день она сделала три закладки на территории новоюжного района Чебоксар.

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По данным управления, в январе-сентябре 2019 года в отношении несовершеннолетних возбуждено 81 уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (в январе-сентябре 2018 года — 74). В суды направлено десять уголовных дел в отношении 12 несовершеннолетних (в январе-сентябре 2018 года — девять уголовных дел в отношении 12 несовершеннолетних).Правоохранители отмечают, что обычно подростки находили в интернете объявления о так называемой «подработке» и надеялись на легкий доход».